Україна зазнала несподіваної поразки з рахунком 2:3 від японців у завершальному поєдинку на чемпіонаті світу у Дивізіоні IA.

Україна сенсаційно поступилась Японії на ЧС-2025 з хокею і втратила шанс вийти в елітний дивізіон

Дмитро Христич заявив, що до гри була впевненість у позитивному результаті, але вона не знайшла втілення у життя.

"Я вже казав кілька разів, що ця група дуже цікава, всі грають проти всіх, всі втрачають очки та борються до кінця. На жаль, ми теж попалися на це. Я б не сказав, що команда не була налаштована. Думали, що зможемо заробити одне очко.

Команда не грала, як казали тренери. Вони думали, що вийдуть і будуть грати в хокей, як вони любили. Ми їм говорили, що треба спершу виконати завдання тренерське, а потім буде змога показати власні характеристики та перемогти. Трішки непорозуміння в команді. Можливо, бо у перших чотирьох іграх дотримуватися тактики і мали перемоги", – розповів Христич у коментарі для Суспільне Спорт.

Керманич збірної України також відзначив дії хокеїстів команди Японії. Вона достроково продовжила своє перебування в Дивізіоні IA на наступний сезон, тому зіграла без тягаря відповідальності за результат.

"Таке буває, що коли над командою немає тягаря відповідальності, то вони грають у хокей як одне ціле, в них це виходило. Вони нас атакували у нашій зоні і двома, і трьома гравцями. Ми не змогли починати атаку, втрачали шайбу у середній зоні і при вході до їхньої. Це додавало їм якусь перевагу за кидками, і це все вилилося в те, що вони нас перемогли", – додав Христич.

Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті світу у Дивізіоні IA, маючи 9 очок після 5 матчів. Її фінальна позиція буде залежати від результату матчів за участю збірних Італії проти Румунії та Великої Британії з Польщею.

Україна розбила Польщу на чемпіонаті світу з хокею та зрівнялась з Великою Британією на вершині