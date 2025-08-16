Філіп Хрговіч та Девід Аделейє визначили сильнішого на вечорі боксу компаній Matchroom Boxing та Queensberry Promotions.

Бій представника Хорватії Філіпа Хрговіча (18-1, 14 КО) та британця Девіда Аделеє (14-1, 13 КО) відбувся в основному карді головного поєдинку, в якому ринг розділять непереможений британець Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) та колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Ділліан Вайт (31-3, 21 КО).

Хрговіч контролював хід бою, але поєдинок загалом був невисокого рівня – обидва боксери своїми фізичними кондиціями розчаровували. У восьмому раунді хорват відправив суперника у нокдаун – Аделеє підвівся та в якийсь момент здорово влучив у голову Філіпа.

Бій Хрговіч завершував із глибоким розсіченням, з якого кров йшла дуже сильно. У підсумку переможець поєдинку був визначений рішенням суддів: 98-91, 99-90, 99-90 – переміг Хрговіч, який захистив пояс WBO International у надважкій вазі.

