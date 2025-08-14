Український спортсмен Владислав Руднєв поділився думками про свій виступ на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (КНР).

– Розкажи про перебіг турніру. Яка сутичка була найскладніша?

– Найскладніша, мабуть, фінальна, тому що бився з представником "нейтральної країни". Через це, звісно, тільки налаштовувався на перемогу. Я її заслужив. Золото їде до України.

Український самбіст жорстко "добив" росіянина у фіналі Всесвітніх ігор (ВІДЕО)

– Завдяки чому вдалося виграти? Налаштування, важка підготовка?

– Дуже велика мотивація, дуже багато працювали. Я вважаю, що я більше, ніж кожен з моїх опонентів, зробив домашньої роботи. Через це я і виграв.

Я з 2018 року жодного разу не програв. Я хотів довести, що я – легенда бойового самбо. І саме сьогодні я можу себе вважати легендою.

– Те, що ти п’ятиразовий чемпіон світу, мало якийсь додатковий психологічний тягар?

– Так, звісно, звісно. Я розумію, що на мене всі дивляться, всі вважають, що я повинен бути першим. Але я намагався всі ці думки відганяти від себе і робив свою справу. Ми з батьком і моїм тренером в одній особі.

– Кому присвячуєш цю медаль?

– Присвячую своїй країні, по-перше, і по-друге, звісно, своїй сім’ї, – сказав Руднєв для Tribuna.

Нагадаємо, Владислав Руднєв став чемпіоном Всесвітніх ігор з самбо у ваговій категорії до 79 кг. У фінальному поєдинку українець переміг росіянина Ованеса Абгаряна – 3:0.

Українець виграв фінал Всесвітніх ігор попри перелом руки