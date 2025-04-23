"Це схоже на те, ніби я перебуваю в бульбашці. Насправді у мене склалося враження, що вони не вважають мене людиною, а думають скоріше про новини та славу, яку можуть отримати. Йдеться про те, щоб виплеснути почуття, розчарування і заяви.

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Моя мати перестрибнула через три бар'єри, щоб обійняти мене, а вони запропонували дати інтерв'ю, щоб розповісти про те, як це важко. Мені хотілося оголосити їм бойкот, але в мене не вистачило сміливості. Я просто спробувала дати нудну відповідь, але не змогла, я жахлива актриса. Я намагаюся не бути повністю собою в ЗМІ. Очевидно, це не працює, але я намагаюся давати політично коректні й нудні відповіді", – сказала Тандреволд для FondoItalia.

Нагадаємо, минулого сезону норвезька спортсменка перенесла операцію через проблеми з серцем та зазнала критики від вболівальників через невдалі результати. За підсумками змагань Тандерволдт посіла 27-ме місце у загальному заліку Кубка світу.

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