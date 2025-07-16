Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA) ухвалило рішення дискваліфікувати двох спортсменів за порушення, пов'язані з чесністю гри.

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Тенісист Лауро Мілановіч з Хорватії отримав бан на вісім років. Також його оштрафували на 10 тисяч доларів. З 2018 року він зробив 15 ставок на матчі за участю свого друга. Всі ці парі виявилися виграшними.

Також було відсторонено Рахімбека Ібрахімова з Узбекистану. Його дискваліфікували на 21 місяць та наклали штраф у розмірі 5 тисяч доларів. Він брав участь у двох підозрілих матчах у 2022 році.

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