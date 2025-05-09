Хокеїст зізнався, що свого часу зважився на зміну білоруського громадянства на українське спокійно.

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"Я спокійно до цього ставився. Реакція батьків? Спокійно. У нас до цього спокійне ставлення. У мене й сестра теж змінила громадянство, теж відмовилась від білоруського. Я – так само. Мама з України, тому ніяких проблем не було. Не було особливої причини, щоб прив’язуватись до білоруського громадянства – на той момент це вже не мало сенсу.

Прямо ніхто не казав, що "ось отримаєш паспорт – і точно будеш у збірній". Але я розумів, що шанс буде в будь-якому разі, бо давно перебуваю в Україні й, в принципі, показував себе непогано. Я розумів, що можливість буде. Але так, щоб хтось сказав точно – ні", – цитує Коренчука NV.

Коренчук, який нині виступає за польський клуб Заглембе Сосновець, став українцем у 2019 році, коли йому було 26 років. Тоді він грав за клуб Донбас.

Ілля народився в білоруському місті Кобринь, що поблизу Бреста. В Україні він перебрався у 2012 році.

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