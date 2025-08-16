Аллахвердієв завоював вакантний титул чемпіона LFA у рамках турніру Legacy Fighting Alliance 214, який проходив у Південній Дакоті (США).

Українець у першому раунді нокаутував представника Канади Джона Мура (6-1). Поєдинок тривав всього 1 хвилину і 3 секунди. До перемоги над канадцем Аллахвердієв востаннє бився у травні 2024 року.

Цікаво, що Давид Аллахвердієв є хлопцем відомої української тенісистки Даяни Ястремської. Даяна була присутня на поєдинку Давида та навіть піднялася у октагон після його перемоги. У коментарі після бою Аллахвердієв звернувся до президента UFC Дейни Вайта з проханням організувати йому поєдинок.

