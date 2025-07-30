Гра у бадмінтон серед аматорів потрапила у камери спостереження. В якийсь момент 25-річний хлопець раптово знепритомнів, впав на майданчик та, як виявилося, помер майже миттєво.

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"Відео слугує черговим нагадуванням, що ми ніколи не знаємо, коли щось схоже може статися поруч з нами.

Тому поблизу спортивних майданчиків мають бути дефібрилятори. За відсутності дефібриляторів необхідно одразу викликати швидку і розпочати реанімаційні заходи, а саме ритмічні натискання на грудину (непрямий масаж серця).

Такі випадки – це кейс Еріксена – ситуації, коли треба мати все необхідне поруч, помножене на компетентних фахівців задля того, щоб вижити", – написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі, де розмістив відео з трагічним фіналом.

Нагадаємо, на футбольному Євро-2020 данський півзахисник Крістіан Еріксен у матчі проти збірної Фінляндії пережив зупинку серця, але лікарі встигли реанімувати його на полі, зробивши дефібриляцію серця.

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