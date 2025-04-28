Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід Євгену Хитрову у вигляді тримання під вартою з правом вийти під заставу у понад 420 тисяч гривень, повідомляє Telegram-канал Свої.

Відомому українському боксеру загрожує від 5 до 8 років – учасника Олімпіади-2012 підозрюють у крадіжках

Колишнього боксера було затримано 26 квітня, його підозрюють у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах. Хитрову загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

До слова, Євген Хитров є уродженцем Кривого Рогу. Він був чемпіоном світу та бронзовим призером чемпіонату Європи серед аматорів. У 2012 році Хитров представляв Україну на Олімпіаді в Лондоні.

Після завершення аматорської кар'єри Євген Хитров поїхав до США, проте великих успіхів на професійному ринзі не досяг, провів 22 поєдинки, здобув 20 перемог та зазнав двох поразок. Останній свій поєдинок Євген провів у 2019 році, а у 2021-му оголосив про завершення кар’єри.

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