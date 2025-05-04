Відбувся матч у чвертьфінальній серії української футзальної Екстра-ліги, в якому ХІТ приймав Атлетік. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол24+".

Екстра-ліга 2024/25, плей-офф, 1/4 фіналу, другий матч

ХІТ – Атлетік – 5:2 (4:1)

Голи: Жук, 1, Журба, 3, Чернявський, 13, 17, Сірий, 36 – Васильєв, 12, Нагорний, 39

Нічия 1:1 в серії

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Чинні чемпіони України з футзалу взяли реванш у дніпровського Атлетіка, розгромивши суперника з рахунком 5:2. Після неочікуваної поразки від новачка ліги ХІТ налаштувався на другий поєдинок і не залишив шансів дніпровському колективу.

Кияни блискуче розпочали перший тайм, забивши двічі. Але господарі пам'ятали, що в попередньому матчі вони також вели 2:0, після чого програли 2:3. Тому ХІТ не збирався розслаблятись і йшов у атаки, не зважаючи на комфортний рахунок. Перша половина матчу закінчилась з рахунком 4:1 на користь столичного клубу. В другому таймі команди просто обмінялись голами, вже думаючи про наступний матч.

Після двох поєдинків рахунок у чвертьфінальній серії тепер рівний. Третя гра між командами пройде в Дніпрі 10 травня.

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