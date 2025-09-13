У суботу, 13 вересня, 3-й тур чемпіонату України з футзалу продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24+".

Екстра-ліга 2025/26, 3-й тур

Атлетик (Дніпро) – ХІТ (Київ) – 3:4

Голи: Терентьєв, 2, Файдор, 18, 35 – Подлюк, 4, Кримковий 34 автогол, Мельник, 37, Чернявський, 39.

Сокіл (Хмельницький) – Суха Балка (Жовті Води) – 5:3

Голи: Бабак, 10, 35, Абзалов, 15, Данилюк, 33, Гуль, 35 – Пелех, 12, Легендзевич, 22, Рибак, 39.

Атлетик та ХІТ видали до нестями напружений та драматичний поєдинок, який завершився на користь киян – чинних чемпіонів. Гості постійно були змушені господарів майданчику наздоганяти (0:1, 1:2, 2:3). Гравці Атлетика були близькі до того, щоб потішити своїх фанатів перемогою у День міста. Втім, на останніх хвилинах поєдинку кияни показали чемпіонський характер та перевернули гру на свою користь: два красиві голи забили Андрій Мельник та Ігор Чернявський, які дали перевагу столичним – 4:3.

Менш ніж за хвилину до кінця матчу Атлетик заробив пенальті та міг вирвати бодай нічию – ХІТ врятував голкіпер Олександр Сухов. Київська команда, маючи 9 очок після трьох турів, продовжує очолювати турнірну таблицю сезону.

У другому матчі ігрового дня Сокіл на своєму майданчику здобув комфортну перемогу над Сухою Балкою – 5:3. Хмельничани першими відкрили рахунок та потім ще двічі виходили вперед, поки остаточно не зламали опір гостей.

