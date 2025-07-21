Даніель Лапін звернувся до прихильників після виграшу у Льюїса Едмондсона.

Український боксер Даніель Лапін (12-0, 4 КО) заявив, що британський боксер Льюїс Едмондсон (11-1, 3 КО) був максимально брудним, але це йому не завадило перемогти та зберегти у себе пояси IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

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"Пройшов бій – не так, як я очікував, звісно. Максимально брудний суперник. Але нічого, такі бої теж потрібні, щоб не розслаблятися. Тепер знатимемо, як боксувати з такими брудними хлопцями.

Дякую всім за підтримку. Хейтерам теж дякую, хто там херню всяку пише. Я вас також люблю", – розповів Лапін у своєму телеграм-каналі.

Лапін здобув перемогу над Едмондсоном більшістю рішень суддів – 95:95, 96:94, 96:94. Українець завдав супернику першої поразки у його кар’єрі.

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