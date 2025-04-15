"Ми, як люди, дійсно застрягли на своїх шляхах. Я довго їздив у певному стилі, певним чином, з однією і тією ж командою (Мерседес, – прим.). Я пересів на нову машину, і вона вимагає зовсім іншого стилю кермування та налаштувань. Наприклад, я використовую гальмування двигуном, чим ніколи не користувався раніше.

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Здається, я нарешті зрозумів, як ця машина хоче, щоб її пілотували. Якщо зможу використати це наступного тижня і краще провести кваліфікацію – то зможу провести й вікенд набагато сильніше. Я знаю, що здатен на це – і зроблю це", – цитує Хемілтона Motorsport.

Нагадаємо, після не найвдалішої кваліфікації на Гран-прі Бахрейну Льюїс зумів покращити свою підсумкову позицію, фінішувавши у гонці п'ятим. Загалом після 4-х етапів Формули-1 7-разовий чемпіон світу посідає у заліку пілотів сьоме, маючи у своєму доробку 25 очок.

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