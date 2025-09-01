"Ні, я насправді не хотів робити піт-стоп раніше суперника саме в той момент. Я просто казав, що нам, ймовірно, доведеться спробувати випередити їх після піт-стопу у якийсь момент.

Леклер жорстко розкритикував Антонеллі після інциденту на Гран-прі Нідерландів: "Фактично зіпсував мені гонку"

Але я більше хотів їхати довго – мої шини ще були в хорошому стані. Те, що сталося, просто застало мене зненацька. Я втратив задню частину на бенкінгу, і на цьому все.

Окрім цього, це були справді солідні вихідні. Ми багато чого зробили, і я відчував, що досяг прогресу в загальному підході та налаштуваннях боліда. Тож піти звідти ні з чим – це безумовно боляче", – цитує Хемілтона Racingnews365.

Нагадаємо, аварія сталась на 23-му колі Гран-прі Нідерландів. 7-разовий чемпіон втратив контроль на виході з третього повороту через слизьку траєкторію після легкого дощу – ліве переднє колесо вдарилося об стіну, що спричинило значні пошкодження і змусило завершити перегони дочасно.

Формула 1: перемога Піастрі, подіум Аджара, сенсаційний схід з траси Норріса, Хемілтона та Леклера