Гонщик Феррарі Льюїс Хемілтон не стримав емоцій після свого чергового провалу в поточному сезоні.

Кваліфікація Гран-прі Угорщини завершилася для Льюїса Хемілтона надто рано – 40-річний британець не зміг потрапити навіть в топ-10, і в черговий раз розпочне перегони в нижній десятці.

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"Справа в мені, щоразу. Я безкорисний, абсолютно безкорисний. У команди Феррарі немає проблем, ви ж бачите, що інша машина здобула поул. Тому потрібно змінювати пілота", – розлючено заявив Хемілтон у коментарі для Sky Sports.

Нагадаємо, що переможцем кваліфікації Гран-прі Угорщини став партнер Хемілтона по Феррарі – Шарль Леклер. Монегаск випередив дует Піастрі й Норріса з Макларен у боротьбі за поул і розпочне вирішальну гонку в Хунгарорингу з першої решітки.

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