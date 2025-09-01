Британський пілот Феррарі Льюїс Хемілтон отримав мінус 5 очок перед стартом Гран-прі Італії, який вважається домашнім для Скудерії.

Хемілтон знайшов винного у своїй аварії на Гран-прі Нідерландів: "Це застало мене зненацька"

За інформацією прес-служби Формули-1, причиною такого рішення є порушення 40-річним гонщиком правил перед Гран-прі Нідерландів. Цікаво, що інцидент трапився ще до старту – на колі підготовки до початку заїзду.

Дирекція оголосила, що в останньому повороті буде діяти правило подвійних жовтих прапорів, щоб забезпечити безпеку людей, які перебували на прямій та на піт-лейні. Таким чином, пілоти зобов'язані суттєво знизити швидкість. Хемілтон, однак, лише створив видимість гальмування, скинувши швидкість всього на 20 км/год.

Стюарди впаяли іменитому спортсмену мінус 5 позицій на старті наступної гонки. Також він отримав два очки штрафу в суперліцензію.

Нагадаємо, Гран-прі Нідерландів завершився провалом для британця – на 23-му колі він припустився помилки та розбив свій болід. Етап в Італії відбудеться з 5-го по 7 вересня.