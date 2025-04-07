Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який поточний сезон Формули-1 розпочав у складі Феррарі, розповів про труднощі, з якими стикнулась його нова команда.

"Я зробив усе, що міг (на Гран-прі Японії Хемілтон програв Леклеру 13 секунд, – прим.). Загалом нам бракує продуктивності в порівнянні з болідами попереду – Мерседес, Ред Булл, звісно, Макларен.

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Ми знайшли щось у машині, що впливає на швидкість уже три гонки поспіль. Я дуже сподіваюся, що як тільки це виправлять, я зможу показувати кращі результати.

Я втрачаю трохи більше десятої на колі через цю проблему, і сподіваюся, що на наступному етапі вона буде усунена. Кваліфікація дуже важлива, а я не можу витиснути максимум із шин, тож щось не так.

Команда це розуміє, хоча наразі не знає, що саме стало причиною. Але як тільки з’явиться новий компонент, проблема має зникнути – його встановлять на обидва боліди. Зважаючи на це, я загалом задоволений своїми виступами", – сказав Хемілтон в ефірі Sky Sports F1.

Нагадаємо, Феррарі планують замінити компонент днища – саме воно має стати основною частиною оновлення перед наступним етапом в Бахрейні.

До слова, після трьох етапів сезону Хемілтом поступається напарнику по команді Шарлю Леклеру – у монегаска 20 набраних очок, а в британця на 5 пунктів менше. У Кубку Конструкторів італійська конюшня йде лише четвертою, маючи у своєму доробку 35 очок. У лідера – Макларен – 111 балів.

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