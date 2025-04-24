Пілот Феррарі Льюїс Хемілтон зазнав повного фіаско у фаст-фудному бізнесі, повідомляє Motorsport.

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Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 разом зі своїм бізнес-партнером – оскароносним Леонардо Ді Капріо – у 2019 році відкрили мережу закладів під назвою "Neat Burgers", у яких продавалися бургери для веганів (Хемілтон приєднався до цієї культури у 2017-му).

На піку своєї популярності заклади працювали у Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Однак через фінансові проблеми у 2023 році половина ресторанів була закрита, а у 2025-му залишалися відкритими лише два заклади у Великій Британії (за інформацією джерела, у 2022-му збитки становили 7,9 мільйона фунтів, що на 3,2 мільйона більше, ніж у 2021 році).

На жаль, і їх спіткала доля інших – через фінансові проблеми мережа бургерних буде остаточно закрита цього тижня.

Нагадаємо, після переходу в Ферарі Хемілтон ніяк не може знайти себе в команді, постійно скаржачись на якість боліду і особливості кермування ним.

Цікаво, що кулінарна катастрофа Хемілтона і Ді Капріо – не єдина, що сталася останнім часом із відомими людьми. Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гіггз закрив свій ресторан George's Dining Room and Bar наприкінці січня. До цього він разом із Гарі Невіллом вимушено попрощався з Cafe Football.

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