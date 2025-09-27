Льюїс Хемілтон може в сезоні-2025 жодного разу не потрапити на подіум.

Пілот Феррарі Льюїс Хемілтон у нинішньому чемпіонаті 2025 року Формули-1 має одну перемогу у спринті, проте жодного разу не добирався до призової трійки основних перегонів Гран-прі.

Екс-бос Формули-1 знайшов несподівану заміну Хемілтону після провального сезону в Феррарі

До фінішу сезону залишилося 7 етапів і велика ймовірність того, що британський гонщик повторить антирекорд Феррарі за відсутністю подіумів.

Останнім у Скудерії жодного разу за весь сезон не потрапив до першої трійки чемпіон 2007 року Кімі Райкконен. Він провів без подіумів кампанію-2014.

Другим пілотом Феррарі у XXI столітті з аналогічним антирекордом є Феліпе Масса. Бразилець не зміг жодного разу фінішувати в топ-3 у 2011 році.

Шумахер розніс Хемілтона через критику Феррарі: "Машина підходить Леклеру, а йому – ні"