Льюїс Хемілтон змушений бути відсутнім на тестовій серії шин Піреллі.

Британець Льюїс Хемілтон, семиразовий чемпіон світу у Формулі-1, пропустить завершальний цикл тестів шин Піреллі, які будуть використовуватися на болідах за новими правилами шасі та силових установок, повідомляє Racing News 365.

Сам Хемілтон зізнався, що причиною його відсутності є стан здоров’я його собаки Роско. Вона наразі перебуває у комі.

Хемілтона замінить колишній пілот Формули-1 Чжоу Гуаньюй. Він нещодавно повернувся у Феррарі в ролі запасного гонщика після завершення контракту із Заубером.

Повернення Льюїса Хемілтона очікується наступного тижня на Гран-прі Сінгапуру. Британець у загальному заліку сезону-2025 посідає 6-те місце, маючи 121 пункт. Лідирує Оскар Піастрі з Макларен, у якого 324 очка. Другим йде його напарник Ландо Норріс із 299 балами.

