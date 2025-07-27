Гонщик Феррарі Льюїс Хемілтон не стримав емоцій після своїх жахливих результатів у спринті на трасі у Спа-Франкоршамі.

"Я був таким же, як і впродовж всього сезону. Ми внесли деякі зміни, машина не здавалася жахливою. Думаю, це було не так просто... Нам навіть було важко на самому старті, довелося поставити другий комплект шин лише для того, щоб пройти лише перший сегмент. Це не дуже добре.

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А потім з мого боку відбулася ще одна помилка. Мені доведеться зазирнути всередину себе. Я повинен попросити вибачення у своєї команди, тому що це просто неприйнятно – вилетіти в обох перших сегментах. Це дуже, дуже поганий виступ для мене", – цитує Хемілтона Motorsport.

Нагадаємо, що 40-річний пілот Феррарі провалився у спринті Гран-прі Бельгії, показавши лише 15-й результат серед усіх гонщиків. В основній гонці у Спа-Франкоршамі британець стартуватиме з 16-ї решітки.

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