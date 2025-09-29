Британський гонщик Льюїс Хемілтон, семиразовий чемпіон Формули-1, в Instagram повідомив, що Роско помер у ніч на 29 вересня.

"Після чотирьох днів на життєзабезпеченні та боротьби з усіх сил мені довелося прийняти найважче рішення у моєму житті та попрощатися з Роско. Він ніколи не переставав боротися, до самого кінця. Я відчуваю таку вдячність та честь, що розділив своє життя з такою прекрасною душею, ангелом та справжнім другом.

Приведення Роско в моє життя було найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав, і я назавжди залишаю спогади, які ми створили разом. Хоча я втратив Коко, але раніше ніколи не стикався з тим, щоб приспати собаку. Це одне з найболючіших переживань і я відчуваю глибокий зв'язок з усіма, хто пройшов через втрату улюбленця. Хоча це було так важко, але мати його було однією з найкрасивіших частин життя, любити так глибоко і бути коханим у відповідь.

Дякую всім за любов та підтримку, яку ви проявляли Роско протягом багатьох років. Це було так особливо – бути свідком та відчувати", – написав Хемілтон.

