Пілот Феррарі Льюїс Хемілтон зізнався, що його захоплення – це комп'ютерні ігри.

"Я справді великий геймер. Я багато граю в Call of Duty, це точно. Мені також подобаються Assassin's Creed та Gran Turismo.

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Але найбільше я чекаю виходу нової Grand Theft Auto. GTA 6, так! Саме на цю гру я чекаю з нетерпінням. Мені доведеться скасувати всю свою роботу заради цієї гри", – не приховуючи посмішки зізнався Льюїс Хемілтон.

Нагадаємо, що 40-річний британський гонщик проводить свій уже 19-й сезон у Формулі 1. GTA 6 офіційно вийде 26 травня 2026 року.

Lewis will cancel all his work when GTA6 comes out pic.twitter.com/90johoe25x — LH44(A) (@LH44Fanpage8) July 27, 2025

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