Іман Хеліф, скандальна боксерка, яку багато хто підозрює в тому, що вона є чоловіком, пропустить наступний чемпіонат світу, повідомляє Sky Sports.

Алжирська спортсменка, яка кілька разів провалювала гендерні тести, не поїде на турнір.в Ліверпулі. Натомість Лін Юй Тін з Тайваню, яка потрапляла в ідентичні скандали, все ж виступить там.

Нагадаємо, що і Тін, і Хеліф стали фігурантками конфлікту під час Олімпійських Ігор-2024, де жорстко побили своїх суперниць. Світова спільнота одразу ж пригадала, що обидві спортсменки мали проблеми з гендерними тестами. Зокрема авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відкрито називала Хеліф трансгендером, якому не місце в жіночому виді спорту.

Чемпіонат світу під егідою World Boxing (WB) пройде з 4 по 14 вересня в Ліверпулі. Організатори зобов'язали усіх спортсменів, які візьмуть участь у змаганнях, пройти гендерний текст.

