Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала допуск спортсменів країни-агресора на чемпіонату світу, який пройде у Тбілісі.

Українська спортсменка виклала пост в Instagram, у якому вказано, що міжнародна федерація фехтування допустила до чемпіонату світу російських військових.

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"Нейтральні" наближаються до чемпіонату світу у Тбілісі. Молодці, FIE", – написала Харлан, додавши фото фехтувальниць з російським диктатором Владіміром Путіним та секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу.

Відомо, що до ЧС-2025 у Тбілісі допустили Софію Велику, яка має звання майора РФ та лейтенанта російської армії Яну Єгорян, а також Ольгу Нікітіну і Олександру Михайлову.

Додамо, що світова першість з фехтування відбудеться з 22 по 26 липня.