Українська фехтувальниця Ольга Харлан увійшла до кола 339 активних спортсменів, які виступили з закликом на адресу FIE щодо спрощення процедури надання нейтрального статусу. Зокрема, 208 спортсменів погодилися на те, що їхні імена під зверненням будуть опубліковані, решта з 447 фехтувальників з 56 країн підписали лист анонімно.

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"Ми, спортсмени, що підписались нижче, не погоджуємося з нещодавніми рішеннями FIE щодо критеріїв відбору для російських та білоруських спортсменів. З нами не консультувалися і ми не брали участі в цих рішеннях, тому ми зобов'язані публічно заявити про свою позицію.

Як спортсмени, ми не просто учасники – ми – це спорт, і ми розділяємо відповідальність за дотримання його цінностей. Тому ми закликаємо FIE:

– Негайно скасувати своє рішення про поновлення статусу російських та білоруських спортсменів та відновити ретельні перевірки та розгляд кожного спортсмена, який подає заявку на отримання нейтрального статусу;

– Узгодити свою політику зі стандартами ширшої олімпійської спільноти щодо нейтралітету та відбору;

– Забезпечити змістовні консультації зі спортсменами щодо рішень, що впливають на етичну цілісність міжнародних змагань", – йдеться в листі, який опублікований CyrusofChaos.

Як відомо, останнім рішенням FIE щодо спрощення процедури отримання нейтрального статусу допуск на чемпіонат світу 2025 року отримали, зокрема, майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян та прапорщик Ольга Нікітіна.

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