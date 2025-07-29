– У мене є інформація, що ти вже себе мінімум двічі пробувала в ролі тренера, їздила з командою. Тобі подобається цей процес?

– Люблю й ненавиджу, як то кажуть.

Харлан – про підготовку до Олімпіади в Токіо: "Коли приходила на тренування, я вже хотіла плакати"

– Ти бачиш себе в майбутньому тренером?

– Відверто кажучи, так. Звісно, я не буду тренером, який… Я буду, можна сказати, сувора і вимагатиму від тебе майже все, як я робила це від себе. Але мені треба розуміти, що не всі такі, як я.

Можу сказати, що не 100% я буду класним тренером, тому що не всі класні спортсмени стають класними тренерами. Але я, якщо чесно, думаю про це. Це такі сумніви в собі, як завжди. Але заспокоюю себе тим, що я знаю цю справу, уявляю себе на доріжці, як би хотіла бачити ту чи іншу спортсменку", – сказала Харлан в інтерв'ю YouTube-каналу АкТИвні.

Нагадаємо, Ольга Харлан виграла золото на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році та в Парижі у 2024-му.

Стала відомо, чому Харлан не поїде на ЧЄ-2025 – у Федерації фехтування України назвали причину