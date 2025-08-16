Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан висловилася щодо російсько-американського саміту, який відбувся на Алясці (США).

Харлан опублікувала допис в Instagram, у якому засудила урочисту зустріч президента США Дональда Трампа та президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Ось ми дивуємося тому, що допускають всіляких пропутінських спортсменів до міжнародних змагань...

Тут, б****а, червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду. Остаточно", – написала Харлан.

Нагадаємо, зустріч між Трампом та Путіним відбулася 15 серпня у американському штаті Аляска. Такий саміт між американським президентом та російським диктатором відбувся вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну.

