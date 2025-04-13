Українська фехтувальниця Ольга Харлан не змогла оминути трагедію в Сумах, яка сталась через обстріл балістикою Росією.

"Удар російських балістичних ракет по Сумах. Центр міста. День, коли люди йдуть до церкви – Вербна неділя. 31 людина загинула, двоє з них – діти. Скільки часу має пройти, щоб світ зрозумів? З терористами не може бути розмов! Щодня вони вбивають українців, мій народ...

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Тиск на рашизм має бути скрізь! Спорт – не виняток! Прямо зараз на кадетському та юніорському чемпіонаті світу у Вусі Міжнародна федерація фехтування дозволила участь русинських/"нейтральних" спортсменів у командних змаганнях. Що суперечить усім рекомендаціям МОК. Чи справедливо це? Чи не цинічно? Риторичні питання.

Ще один жахливий день в моїй країні... Мої співчуття всім родинам. Мої співчуття всій Україні", – написала Харлан у своєму Instagram.

Додамо, що вранці 13 квітня Росія атакувала Суми балістичними ракетами. Станом на 16:00 відомо аж про 99 постраждалих, з них 11 діти. Відомо про 31 загиблого внаслідок цього терористичного обстрілу.

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