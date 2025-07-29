Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла про період роботи з психологом Андрієм Колосовим, який також працював з Олександром Усиком і Василем Ломаченком.

– Тобі допомогла робота з психологом?

– Ми працювали, мабуть, місяць так, щоб інтенсивно. До якогось моменту це допомагало. До якогось моменту, мабуть, це було too much. Тому що я була настільки вже, вибачте, зай*****.

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І я це зрозуміла, мабуть, тільки на наступний, 2022 рік. Я не відчувала, що отримую задоволення від того, що роблю. Тому що коли приходила на тренування, я вже плакати хотіла. Я не хотіла вставати зранку, а я розуміла, що в мене ранок починається о 7:30 і закінчується о 10:30, і, може, о 11:00. Були якісь завдання, фехтування, потім знову завдання.

Я робила все. Мені здається, я могла б полетіти в космос у той момент. Що я тільки не робила. В якийсь момент в мене були прям зриви в емоційному плані.

– Психолог розв'язує питання того, щоб ти, грубо кажучи, вийшла з цієї ситуації, чи це було про налаштування?

– Я не знаю, якщо це чесно, що це було. Це був якийсь тренінг, мабуть – реакція, пам'ять і все таке. А найголовніше – зі мною треба було говорити. У нашій співпраці з Андрієм Борисовичем ми дуже багато вигравали. Це було класно, і я дуже вдячна йому за те, що він з нами працював. Мені здається, таких людей, як Андрій Борисович, які настільки люблять свою роботу, немає більше. Він дійсно її любив – дуже сильно, прям too much, – сказала Харлан в інтерв'ю для YouTube-каналу АкТИвні.

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