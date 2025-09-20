20 вересня були розіграні останні нагороди чемпіонату світу серед військовослужбовців CISM у Севільї. Золоту медаль здобула і наша шпажистка Влада Харькова, повідомляє Федерація фехтування України.

28-річна українка, яка напередодні здолала в олімпійці чотирьох суперниць, у поєдинку за золото впевнено перемогла бронзову призерку ЧЄ-2024 Анжелін Фавр зі Швейцарії (15:9).

Таким чином Влада Харькова додала до своєї колекції ще один чемпіонський титул, а збірна України з п'ятьма нагородами (2 золота, 1 срібло і 2 бронзи) завершила свої виступи в Севільї.

