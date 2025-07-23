Лідерка збірної України з фехтування Влада Харькова тріумфувала на чемпіонаті світу в Грузії.

Українська шпажистка Влада Харькова виборола золото на ЧС-2025, драматично перемігши у фіналі бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 естонку Катріну Лехіс. Зустріч завершилась з рахунком 15:14, а перемогу нашій спортсменці приніс укол у додатковий час.

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Для 28-річної уродженки Ужгорода це перше золото Мундіалів. Харькова стала п'ятою чемпіонкою світу в особистих змаганнях у фехтуванні в історії України. У шпазі золото особистих змагань досі здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Влада в 1/8 фіналу впевнено перемогла віце-чемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024, угорку Бланку Надь (15:9), у напруженому чвертьфіналі здолала француженку Елоїз Ванріссель (15:14), а в півфіналі дотисла першу шпажистку світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року, кореянку Сон Се Ра (15:14).

До слова, Харькова є чемпіонкою Європи 2022 року в індивідуальному заліку та володаркою золота континентальної першості у команді 20225-го. Також у її арсеналі особиста бронзова нагорода ЧЄ-2022. Влада неодноразово ставала призеркою та переможницею етапів Кубка світу. На рівні чемпіонатів світу Харькова дотепер не посідала місце вище 24-го у 2022 році.

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