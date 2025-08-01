Українська шпажистка Влада Харькова стала найкращою спортсменкою країни в липні, а плавець Макар Яхно визнаний найкращим молодим атлетом місяця, повідомляє НОК України.

Українка Харькова отримала чек з призовими за перемогу на ЧС з фехтування – сума мізерна на тлі гонорару Усика

Харькова стала володаркою золотої медалі чемпіонату світу-2025 з фехтування, який відбувся в Тбілісі. Влада стала п'ятою українською спортсменкою в історії, яка стала чемпіонкою світу у фехтуванні в особистих змаганнях.

Дмитра Рейзліна, особистий наставник Харькової, визнано найкращим тренером країни в липні.

15-річний Макар Яхно на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що відбувся в Скоп'є (Північна Македонія), виграв дві золоті нагороди та одну бронзову. Він переміг на дистанціях 1500 метрів вільним стилем і 400 метрів комплексним, а призером став на 200-метрівці вільним стилем.

Україна посіла десяте місце у загальному заліку ЄЮОФ-2025 – вибороли удвічі менше медалей, ніж переможці