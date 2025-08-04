– Пані Владо, три вирішальні поєдинки ви виграли з однаковим рахунком – 15:14. Щоб завдати вирішального удару, треба мати сталеві нерви, холодну голову, бути хитрою чи, навпаки, допомагають емоції?

– Насправді, думаю, що це просто так складався день. Мені, з одного боку, тоді за відчуттями було досить важко фехтувати, а з іншого все йшло чудово й доволі легко. І, наприклад, майже в усіх боях я вела в рахунку. Але в якийсь момент все ж таки давалися взнаки велике емоційне навантаження і відповідальність. І, мені здається, це впливало на концентрацію, втрачала важливі уколи й доля поєдинків вирішувалася в останній момент.

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– Це ж як треба володіти собою, щоб тричі поспіль завдавали влучних ударів, коли права на помилку немає?

– Для мене це складне питання. Був такий рік, коли ми фехтували в команді і я завершувала сутички. У кількох зустрічах саме цей пріоритетний останній укол я програвала. Пам'ятаю, тоді прийшла до головного тренера Богдана Нікішина з одним запитанням: що зі мною не так? Обговорювали, аналізували. Важкий сезон був. І от буквально два роки я закінчую гарно ці поєдинки.

Думаю, це ментальна історія. Тобто, для мене тут важливим було саме налаштуватися. Бо розуміла: якщо почну допускати якісь думки – що мені робити, як готувати цей укол, то проблему не вирішити.

У кожного своя методика. Для мене важливо залишатись взагалі без будь-яких планів на бій. Тоді я готова до всього і можу повністю бачити поєдинок. Це така порожнеча в голові, яка дозволяє бути в моменті. І я намагалася саме з таким підходом завдавати останні уколи, – сказала Харькова в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, у липні 2025 року Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпагах. Влада стала п'ятою чемпіонкою світу в особистих змаганнях у фехтуванні в історії України.

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