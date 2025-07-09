"Хто з українських блогерів, зірок шоубізнесу, акторів, політиків, футболістів міг би стати українським Джейком Полом і спробувати себе в боксі? Я таким бачу Михайла Поплавського.

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За перегляд бою Поплавський – Джейк Пол я б виклав декілька сотень баксів за pay-per-view. Я б цей бій із задоволенням подивився. Шанси у них 50 на 50", – сказав Гвоздик в інтерв'ю Blik.

Нагадаємо, відомий блогер-боксер Джейк Пол переміг Майка Тайсона 15 листопада 2024 року. Загалом у його доробку 13 боїв у професійному боксі – 12 перемог (7 нокаутом) та одна поразка.

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