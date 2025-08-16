Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) може зустрітися з Халілом Кое (10-1-1, 8 КО).

Нещодавно Гвоздик повідомив, що йому пропонували провести бій проти американського боксера Халіла Кое. Попри те, що українець погодився відбоксувати з Кое, сторона американця врешті обрала іншого суперника – Джессі Харта.

Промоутер Халіла Кое Едді Хірн в інтерв'ю Boxing News підтвердив, що хотів організувати бій свого підопічного з Гвоздиком. Ба більше, Хірн не відкидає проведення такого поєдинку у майбутньому.

За словами промоутера, у нього є план на три наступні бої Халіла. Перший буде проти Джессі Харта, другий проти Олександра Гвоздика, а після цього Хірн налаштований провести титульний поєдинок за участю Кое.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик востаннє виходив на ринг у квітні. Тоді він нокаутував Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО). Раніше Олександр заявляв про бажання знову битися за звання чемпіона світу.

