Олександр Гвоздик тріумфально повернувся у великий бокс після прикрої поразки від Давіда Бенавідеса.

У ніч на неділю, 20 квітня, на арені Frontwave Arena в Оушенсайді (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions. В андеркарді титульного жіночого поєдинку між Габріелою Фундорою та Мерілін Бадільйо відбувся бій, на який чекали всі українці – екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик боксував з американцем Ентоні Голлавеєм.

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Боротьби як такої не вийшло – Гвоздик нокаутував американця у третьому раунді. Українець повністю контролював хід поєдинку і зумів двічі відправити Голлавея на канвас, після другого разу рефері ухвалив рішення зупинити бій.

Нагадаємо, до цього Гвоздик свій останній бій провів у червні 2024 року, коли зустрівся з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.