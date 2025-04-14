Гвоздик дізнався наступного суперника – український екс-чемпіон має всього тиждень і битиметься в андеркарді жінок
Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик нарешті отримав деталі найближчого поєдинку.
Українець битиметься з американцем Ентоні Холлавеєм, повідомляє BoxRec. 31-річний боксер зірок з неба не хапає, маючи статистику 9-7-3, 7 КО.
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Бій Гвоздик – Холлавей відбудеться вже 19 квітня у місті Оушенсайд, штат Каліфорнія. Це буде частина андеркарду поєдинку за звання абсолютної чемпіонки світу в найлегшій вазі серед жінок – чинна володарка поясів Габріела Фундора захищатиметься проти Мерілін Бадільо Амайї.
Нагадаємо, востаннє Гвоздик виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Девідом Бенавідесом за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Бій тривав усі 12 раундів і завершився поразкою 37-річного українця одноголосним рішенням суддів.
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