Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик нарешті отримав деталі найближчого поєдинку.

Українець битиметься з американцем Ентоні Холлавеєм, повідомляє BoxRec. 31-річний боксер зірок з неба не хапає, маючи статистику 9-7-3, 7 КО.

Росіянин без бою віддав титул абсолютного чемпіона світу з боксу – вакантний пояс отримав кривдник українця

Бій Гвоздик – Холлавей відбудеться вже 19 квітня у місті Оушенсайд, штат Каліфорнія. Це буде частина андеркарду поєдинку за звання абсолютної чемпіонки світу в найлегшій вазі серед жінок – чинна володарка поясів Габріела Фундора захищатиметься проти Мерілін Бадільо Амайї.

Нагадаємо, востаннє Гвоздик виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Девідом Бенавідесом за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Бій тривав усі 12 раундів і завершився поразкою 37-річного українця одноголосним рішенням суддів.

Усик – Дюбуа: WBO офіційно отримала петицію про надання українцю шансу на повернення абсолюта