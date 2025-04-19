У ніч на неділю, 20 квітня, відбудеться вечір боксу в Каліфорнії, де битиметься легендарний українець Олександр Гвоздик. Дивіться трансляцію поєдинку на "Футбол 24+".

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик зустрінеться з американським боксером Ентоні Голлавеєм. Зустріч відбудеться в Каліфорнії на арені Front Wave в рамках вечора боксу Golden Boy Promotions. Очікуваний час виходу українця на ринг – близько 05:10 за київським часом.

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Бій розрахований на вісім раундів та пройде в андеркарді головної події вечора: титульного жіночого поєдинку між Габріелою Фундорою та Мерілін Бадільйо. Поєдинок можна переглянути на YouTube-каналі Golden Boy Boxing, або у цій новині на "Футбол 24+".

Варто зазначити, що Гвоздик дізнався ім'я свого суперника лише 14 квітня, тож мав на підготовку менше тижня.

Нагадаємо, Гвоздик (20-2, 16 КО) – призер Олімпійських Ігор у 2012-му році та колишній чемпіон світу за версією WBC серед професіоналів. Чемпіоном він став у 2018 році, коли нокаутував Адоніса Стівенсона, один раз титул захистив і програв його в об'єднавчому бою Артуру Бетербієву в 2019-му. Після цього Гвоздик взяв паузу, повернувся в ринг лише в 2023-му році, виграв три бої не у топових боксерів і у своєму останньому поєдинку поступився Девіду Бенавідесу одноголосним суддівським рішенням у дванадцяти раундах у бою за титул тимчасового чемпіона WBC.

Холлоуей (9-7-3, 7 КО) – невідомий персонаж навіть для американських фанатів боксу. Наразі він йде на серії з двох перемог поспіль, в останньому бою переміг роздільним суддівським рішенням німця Граніта Штейна, а за межами США ніколи не бився.

Карта вечора боксу виглядає наступним чином:

Основний кард

Габріела Фундора (15-0, 7 KO) – Марілін Бадійо (19-0-1, 3 КО)

Чарльз Конвелл (21-0, 16 KO) – Хорхе Гарсія (32-4, 26 KO)

Джоел Іріарте (6-0, 6 КО) – Маркос Леонардо Хіменес (25-11, 17 КО)

Трістан Калькреут (14-1, 10 КО) – Фелікс Валера (23-7, 20 KO)

Руслан Абдуллаєв (1-0, 1 КО) – Джіно Родріго (13-4-2, 11 КО)

Попередній кард

Хорхе Чавес (13-0, 8 КО) – Брендон Даглас (13-1, 11 КО)

Даліс Калейопу (6-0, 4 КО) – Хесус Рамон Перес (14-20-1, 8 КО)

Олександр Гвоздик (20-2, 16 KO) – Ентоні Холлоуей (9-7-3, 7 КО)

Джошуа Едвардс (дебют) – Ларрі Гонсалес (0-0-1)

Семюел Торрес (1-0, 0 КО) – Марк Місіура (3-7-1, 1 КО)

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