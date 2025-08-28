Розпочався другий ігровий день на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1-й тур

Група С

Грузія – Іспанія – 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20)

Група D

Ізраїль – Ісландія – 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19)

Іспанія є чинним чемпіоном і одним з головних фаворитів Євробаскету, однак нинішній розіграш розпочала жахливо. "Фурія" з перших хвилин була абсолютно беззубою у грі проти Грузії.

Справжнім жахіттям для іспанців стали бігмени з НБА – Сандро Мамукелашвілі оформив 19 очок+7 підбирань+6 передач, а Гога Бітадзе має 15+5+2. У підсумку Сакартвело шокує чемпіона з рахунком 83:69!

Ізраїль у кваліфікації двічі впевнено здолав Україну, а сьогодні не мав серйозних проблем з Ісландією. "Вікінги" вперше за 10 років вийшли на Євробаскет, тому для них сама участь – вже велика подія. Найкращим на паркеті став центровий ізраїльтян Роман Соркін, який набрав 31 очко+5 підбирань.