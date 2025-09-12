Георгій Кушиташвілі показав свою гнилу натуру у реакції на поразку від Данила Жасана.

Грузинський боксер Георгій Кушиташвілі дав публічний коментар своїй поразці від українця Данила Жасана у чвертьфіналі чемпіонату світу, який триває у Ліверпулі.

"Я зараз перебуваю в Ліверпулі на чемпіонаті світу. Два бої виграв, сьогодні третій бій боксував з хохлом. Б**, я не знаю, коротше.

Я в минулому бою, у другому бою в чемпіона світу, виграв у першого номера сіяного, у лідера нашої ваги виграв. З ним (Жасаном), коротше, боднули, січку отримав, мені зашили. Сьогодні перший раунд – хвилину не пропрацювали, зупинили, коротше, бій. Ніх*я взагалі там такого немає. Ну, шов є, там ясно, там пару крапель піде. Зупинили бій. Ну така х***я", – розповів на відео Кушиташвілі.

Бій, нагадаємо, було зупинено у першому раунді. Відбулося це після того, як лікарка підтвердила розсічення у грузинського боксера.

"Я не хочу зараз звинувачувати там когось. Ну ця жінка, коротше, в натурі дура, по-іншому не сказати, підійшла там. Вона навіть дивитися не стала, вона протерла і "стоп" каже. Ти що взагалі гониш? Як так?" – додав Кушиташвілі.

Георгій Кушиташвілі, хоча і представляє на чемпіонаті світу рідну для нього Грузію, але є, по суті, російським боксером – до 2022 року він виступав за Росію та був представником ЦСКА.

