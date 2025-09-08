Команди Греції та Ізраїля провели зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2025 року серед чоловіків. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Греція – Ізраїль – 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20)

Команда Греції одразу взялася за справу та впевнено забрала першу чверть, після чого виграла і другу 10-хвилинку. На велику перерву команди пішли за 9-очковою перевагою греків – 50:41.

Баскетболісти збірної Ізраїля, попри відставання, спробували перехопити ініціативу – третю чверть вони виграли. Потім ізраїльтяни спробували збільшити своє домінування, але до перелому у грі це не призвело. 84:79 – Греція перемогла та стала останнім учасником 1/4 фіналу Євробаскету-2025, де зіграє з командою Литви.

