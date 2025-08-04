Грецький стрибун із жердиною Еммануїл Караліс виграв національний чемпіонат, показавши результат 6,08 метра. Він четвертим в історії підкорив планку на цій висоті і встановив новий власний рекорд.

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Караліс у березні 2024 року на чемпіонаті світу в приміщенні показав результат 6,05 метра, який став для нього тоді рекордним. Влітку минулого року грек виграв бронзу на Олімпіаді в Парижі.

Першим в історії висоту 6,08 метри підкорив українець Сергій Бубка. Сталося це у 1991 році. Його результат у 2014-му повторив француз Рено Лавіллені, який того ж року перевершив історичний рекорд Бубки, підкоривши планку на 6,16 метра.

Третім 6,08 метра подолав швед Арман Дюплантіс. Він після того встановив 12 світових рекордів та наразі є чинним рекордсменом з результатом 6,28 метра.

Fourth on the world all-time list!



Emmanouil Karalis clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m in the pole vault at the Greek Championships!



@gazzetta_gr pic.twitter.com/iLQCeZ4xNU — European Athletics (@EuroAthletics) August 2, 2025

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