Софія Гречко фінішувала першою на дистанції 400 метрів у ластах.

Всесвітні ігри-2025, підводне плавання, 400 метрів з ластами, жінки

1. Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 хвилини

2. Анна Яковлєва (Україна) – 3:12,27 хв.

3. Єлизавета Купрессова – 3:14,11 хв.

Гречко принесла Україні чергове золото Всесвітніх ігор-2025 у Китаї – "нейтральна" росіянка залишилась позаду

Гречко виявилася спритнішою за ще одну українку Анну Яковлеву та так звану "нейтральну" Єлизавету Купрессову.

Чемпіонський час Софії – 3:11,88 хвилини – є новим світовим рекордом у підводному плаванні у ластах на дистанції 400 метрів.

Гречко виборола другу золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай). Напередодні, 10 серпня, вона стала чемпіонкою на дистанції 200 метрів у моноласті.

