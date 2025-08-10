Всесвітні ігри-2025, підводне плавання, 200 м у моноласті, жінки

1. Софія Гречко (Україна) – 1:27,90 хв

2. Лілла Грета Блажак (Угорщина) – 1:28,42

3. Екатеріна Міхайлушкіна – 1:29,05

Українка була лідеркою фінального запливу від самого його початку. У підсумку з часом 1:27,90 Гречко фінішувала першою.

Срібло завоювала представниця Угорщини Лілла Грета Блажак. Третє місце посіла так звана "нейтральна" Екатеріна Міхайлушкіна з Росії.

Під час нагородження Гречко відмовилася від спільного фото з росіянкою, тому ця традиційна церемонія взагалі була скасована.

Софія Гречко стала дворазовою чемпіонкою Всесвітніх ігор.

