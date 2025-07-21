– Загалом, на мою думку, наш дебют у турнірі був дуже вдалим. Адже навіть вітчизняні експерти, які, відверто кажучи, не дуже в нас вірили – у найкращому випадку прогнозували одну, максимум дві перемоги. За кордоном також знали з нашого складу хіба що двох-трьох гравців і теж казали про наш виліт із Ліги націй.

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А зараз ситуація зовсім інша, на матчі проти нас суперники виходять із зовсім іншим настроєм. З нами вже рахуються не як з новачками, а як із сильною командою, проти якої треба добре попрацювати, щоб перемогти.

Звісно, всім прикро, що завершили турнір двома поразками і не вийшли в плей-оф. Останній тиждень справді був не надто вдалим, бо ми дуже високо підняли планку. Але якщо подивитись на результат без емоцій, умовно кажучи, якби два місяці тому хтось сказав, що ми до останнього матчу будемо боротися за вихід у плей-оф з найсильнішими збірними світу, чи багато б хто в це повірив?

– Що на вашу думку вдалося, а що ні?

– Нам вдалося головне – показати всім, що ми можемо грати в дуже якісний волейбол проти топових збірних і навіть перемагати. А що не вийшло, тут може бути багато причин. На жаль, не взяли очки там, де на папері були фаворитами. Можливо, десь не вистачило досвіду в таких матчах, бо тиск був чималий. Можливо, самі до кінця не повірили, що можемо. Втома й травми окремих гравців теж дали своє. Тут уже тренерський штаб буде аналізувати, що саме не спрацювало.

– Гра з якою командою була найкращою?

– Важко виділити якийсь один матч, бо було кілька дуже крутих. Ігри проти Бразилії та Італії, які фінішували першими й другими в таблиці. Але особисто мені найбільше запамʼятався матч проти Японії. Це була перша зустріч із цією збірною в історії, були довгі розіграші, японці славляться своїм неймовірним захистом, і ми змогли їх перемогти, – сказав Євстратов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, в останньому турі збірна України поступилася Канаді (1:3) та не змогла вийти в плей-офф. "Синьо-жовті" здобули 6 перемог на турнірі та посіли підсумкове 9-те місце.

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