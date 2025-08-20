Захисник збірної України підписав контракт з італійською командою Basket Academy Catanzaro. Угода з Іллею Тертишником укладена до кінця сезону, повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець вже має досвід виступів в Італії, в останні два сезони він грав за клуби Віола Реджо-Калабрія та Равенна у третьому дивізіоні країни. Минулого сезону Basket Academy Catanzaro посів дев’яте місце чемпіонату, здобувши 8 перемог у 22 матчах. Наразі клуб в четвертій за рангом лізі Італії.

До слова, Ілля Тертишник є гравцем національної збірної України. Зараз баскетболіст перебуває у розташуванні "синьо-жовтих", які незабаром проведуть останній матч пре-кваліфікації до чемпіонату світу-2027.

