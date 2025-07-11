Зотов підписав контракт з Капфенберг Буллс, про це повідомила прес-служба клубу.

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Нова команда українця є семиразовим чемпіоном Австрії та шестиразовим володарем Кубка країни. Варто відзначити, що з грудня 2024 року Капфенберг тренує український фахівець Клим Артамонов.

Віталій Зотов минулого сезону грав за литовський клуб Йонава, з яким посів четверте місце у національній лізі. В Литві Зотов в середньому набирав 4,6 очка, віддавав 2,4 передачі та робив 1,4 підбирання за 18 хвилин на паркеті. В Європі баскетболіст також виступав за румунську Крайову та латвійський ВЕФ. В Україні Зотов представляв Хімік, Миколаїв та Будівельник.

Нагадаємо, що Віталій Зотов потрапив до розширеної заявки збірної України на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.

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