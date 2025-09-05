Липовий підписав контракт з румунським Рапідом. Про це повідомила прес-служба клубу.

Лідер збірної України з баскетболу став гравцем клубу з Румунії після тріумфу у Латвійсько-естонській лізі

Попередньою командою Олександра був грецький Колоссос. Минулого сезону українець провів 17 матчів за цей клуб, набираючи в середньому 4,4 очка та 4,3 підбирання за гру. Впродовж своєї кар'єри Липовий також виступав у Сербії, Грузії, Німеччині та Іспанії.

Нещодавно 33-річний форвард брав участь у матчах збірної України у прекваліфікації до чемпіонату світу-2027. Раніше до румунського клубу Динамо Бухарест перебрався партнер Липового по національній команді – В'ячеслав Бобров.