Гравець збірної України з баскетболу перейшов до румунського клубу
5 вересня 23:26 - Читати іншою мовою
Український баскетболіст Олександр Липовий змінив клубну прописку.
Липовий підписав контракт з румунським Рапідом. Про це повідомила прес-служба клубу.
Лідер збірної України з баскетболу став гравцем клубу з Румунії після тріумфу у Латвійсько-естонській лізі
Попередньою командою Олександра був грецький Колоссос. Минулого сезону українець провів 17 матчів за цей клуб, набираючи в середньому 4,4 очка та 4,3 підбирання за гру. Впродовж своєї кар'єри Липовий також виступав у Сербії, Грузії, Німеччині та Іспанії.
Нещодавно 33-річний форвард брав участь у матчах збірної України у прекваліфікації до чемпіонату світу-2027. Раніше до румунського клубу Динамо Бухарест перебрався партнер Липового по національній команді – В'ячеслав Бобров.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter