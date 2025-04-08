"Лука Дончіч? Ми провели багато років разом і маємо багато чудових спогадів. Ми чудово проводили час на майданчику, звісно, і поза ним – всі ті змагання влітку, національні збірні і все таке інше. Ми поверталися у передсезонні і вихвалялися, яким би не був підсумок.

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Дончіч дуже особливий гравець, я думаю, що це само собою зрозуміло. Він робить дивовижну роботу, створюючи можливості для всіх навколо себе, і мені пощастило бути серед них. Ми дуже швидко навчилися грати разом, адже з таким хлопцем грати досить легко. Чи має Даллас вивести з обігу 77-й номер? Думаю, так. Очевидно, що це не моє рішення, але так", – поділився Павелл у коментарі RG.

Нагадаємо, Лука Дончіч виступав за Даллас Маверікс протягом 6 з половиною сезонів, а в лютому 2025-го шокував усіх, перебравшись до Лос-Анджелес Лейкерс за підсумками драфта. У зворотному напрямку вирушив центровий Ентоні Девіс.

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